В ДНР удивились задержанию на своей территории украинских силовиков
Официальный представитель оперативного командования ДНР заявил НСН, что информация о пленении военных ВСУ проверяется.
Восемь военнослужащих Вооружённых сил Украины попали в плен к ополченцам. Как сообщает в Facebook пресс-центр украинского штаба операции объединённых сил (ООС), силовики на грузовом автомобиле отклонились от маршрута в районе населённого пункта Новотроицкое и оказались на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, где их задержали сотрудники Народной милиции ДНР.
Однако в самой ДНР о задержании украинских силовиков не в курсе, сообщил НСН официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на данный момент сведения о задержании проверяются.
«Не в курсе. Проверяют информацию. Если это подтвердится, мы об этом сообщим. Если не подтверждается, тоже расскажем. У меня пока информации нет», — заявил Басурин.
Добавим, расследование инцидента уже начала военная прокуратура Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ. Отмечается, что Киев примет все меры для выяснения местоположения и вызволения своих военных.
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