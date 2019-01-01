В ДНР удивились задержанию на своей территории украинских силовиков

Однако в самой ДНР о задержании украинских силовиков не в курсе, сообщил НСН официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин. По его словам, на данный момент сведения о задержании проверяются.

«Не в курсе. Проверяют информацию. Если это подтвердится, мы об этом сообщим. Если не подтверждается, тоже расскажем. У меня пока информации нет», — заявил Басурин.

Добавим, расследование инцидента уже начала военная прокуратура Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСУ. Отмечается, что Киев примет все меры для выяснения местоположения и вызволения своих военных.

