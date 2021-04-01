В ДНР обвинили ВСУ в обстреле окраины Донецка
Украинские силовики накануне обстреляли окраины Донецка из гранатомета, сообщает РИА Новости. Поврежден один дом, по предварительным данным жертв нет, рассказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). По его словам, украинские вооруженные формирования выпустили шесть гранат из СПГ в 6.40 по населенному пункту Александровка, на окраине Донецка.
27 марта СЦКК заявлял о минометном обстреле села Веселое под Донецком. Тогда, по данным СЦКК, украинские силовики выпустили по направлению к населенному пункту шестнадцать 120-миллиметровых мин. Обстрел был зафиксирован по направлению Пески (поселок находится под контролем украинской стороны) — Веселое.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что наступление украинской армии может начаться примерно в середине апреля.
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