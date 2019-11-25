В ДНР назвали «шутом гороховым» мэра-шпиона Горловки
В Донецке прокомментировали признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже в пользу Украины. Как написал в Facebook депутат Народного совета непризнанной ДНР Владислав Бердический, экс-градоначальник занимал свой «пост» три дня, и не имел реального влияния в республике.
«Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — цитирует его РИА ФАН.
По его словам, единственный вред, который сумел причинить республике Матюха, заключался в том, что он продавал гуманитарную муку, пишет «Утро.ру».
Ранее бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Матюха заявил, что являлся шпионом Украины, засланным в республику с целью чинить конфликты между представителями местной власти, напоминает Ura.ru.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- МТС продаёт украинское подразделение
- Автомобили в России резко подорожают с 2020 года
- В «Автодоре» допустили продление трассы Москва – Казань до Владивостока
- Двое горняков остаются пропавшими без вести при задымлении в Коми
- В Приморье проверяют инцидент с очисткой крыши полуголым школьником. ВИДЕО