В ДНР назвали «шутом гороховым» мэра-шпиона Горловки

В Донецке прокомментировали признание бывшего «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи в шпионаже в пользу Украины. Как написал в Facebook депутат Народного совета непризнанной ДНР Владислав Бердический, экс-градоначальник занимал свой «пост» три дня, и не имел реального влияния в республике.

«Шут гороховый. Никто и звать его никак, ни к каким гостайнам он допущен не был», — цитирует его РИА ФАН.

По его словам, единственный вред, который сумел причинить республике Матюха, заключался в том, что он продавал гуманитарную муку, пишет «Утро.ру».

Ранее бывший «народный мэр» города Горловка в Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Матюха заявил, что являлся шпионом Украины, засланным в республику с целью чинить конфликты между представителями местной власти, напоминает Ura.ru.

