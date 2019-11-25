Стрелков о мэре-шпионе Горловки: Агенты Киева сидят и в Москве

Бывший «народный мэр» города Горловка в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Матюха заявил, что является сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

Матюха пояснил, что о его миссии не знала даже супруга, которая после начала конфликта уехала в Киев. В Донбассе он занимался тем, что, по его словам, создавал конфликты среди ополченцев. Кроме того, утверждает он, что в гуманитарных конвоях Россия якобы перевозила деньги.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН заявил, что таких засланных казачков полно в руководстве республик, их главная задача вести пропаганду в самопровозглашенных республиках.

«Лично не знаком с Матюхой, но не исключаю, что могли где-то видеться. Из того текста, что я видел, считаю, там три четверти вранья и пропаганды, которые вложили в уста этого "кренделя". И смешно это все читается. А насчет сотрудничества, то вполне возможно, и он не один такой. Я даже в этом не сомневаюсь. Более того, возможно, часть московских чиновников сотрудничают с украинскими спецслужбами, судя по их действиям», - считает Стрелков.

В эфире телеканала ТСН сам Матюха рассказал, что украинским разведчикам удалось вывезти его из ДНР, где он последние пять лет «занимался провокациями».

«Эта пропаганда нужна для дополнительной деморализации народа ДНР, хотя куда уж больше… Нужно и себе заслуги приписать дополнительные, надо же себя награждать поощрять, показывать, что работают. Но даже не эти сотрудничающие со спецслужбами наносят вред ДНР, а предательская, наплевательская позиция Кремля по отношению к русскому народу Донбасса», - высказал свою точку зрения экс-министр обороны ДНР.

И в этом мнение Стрелкова и Матюхи сошлись. По словам последнего, Кремль осуществляет координацию своей деятельности на территории Республик Донбасса, в Абхазии, Приднестровье и Южной Осетии через возглавляемую Геннадием Зюгановым Коммунистическую партию России. Он добавил, что координирует правительства непризнанных государств со стороны Госдумы депутат Казбек Тайсаев. Якобы при его участии формировались гуманитарные конвои для Донбасса, с помощью которых ополченцам доставлялись наличные деньги.

Посмеялась над Матюхой и его признанием и супруга бывшего коменданта и фактически руководителя города Горловка до ноября 2014 года, полевого командира Игоря Безлера, также известного как "Бес" Анжелика Безлер. На своей странице в соцсетях она назвала Матюху «бойцом невидимого фронта».