СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

В столице Украины прогремел мощный взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры одного из портов на Дунае

«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - заявил собеседник агентства.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В среду вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах в Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Хмельницком.

Минобороны России в минувшее воскресенье заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Одессе. В ведомстве отметили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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