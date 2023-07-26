СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве
В столице Украины прогремел мощный взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на очевидцев.
«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - заявил собеседник агентства.
В Киеве объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
В среду вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах в Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Хмельницком.
Минобороны России в минувшее воскресенье заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Одессе. В ведомстве отметили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru