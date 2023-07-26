СМИ сообщили о мощном взрыве в Киеве

«20 мин назад был мощный взрыв в Киеве», - заявил собеседник агентства.

В Киеве объявлена воздушная тревога. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В среду вечером на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сообщается о взрывах в Житомирской, Львовской, Сумской областях и городе Хмельницком.

Минобороны России в минувшее воскресенье заявило об ударе высокоточным оружием по военным объектам в Одессе. В ведомстве отметили, что все цели уничтожены, передает «Радиоточка НСН».

