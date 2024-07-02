В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия
2 июля 202408:55
Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.
Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, пишет «Свободная пресса». Под Днепропетровском прогремели взрывы.
Как сообщил Лысак, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины подверглись атакам.
«Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи», — написал чиновник в Telegram-канале.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабина подъемного крана загорелась на стройке в Москве
- В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности
- В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия
- В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта
- СМИ: Премьер Австралии не посетит саммит НАТО в Вашингтоне
- Над тремя регионами России нейтрализовали 11 украинских дронов
- Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве
- Мадуро: Венесуэла возобновит прямой диалог с США
- Акции двух компаний олигарха Коломойского передали в доход России
- СМИ: Зеленский пережил плохие дни
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru