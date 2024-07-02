В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия

Промышленное предприятие получило повреждения в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Сергей Лысак.

Ранее в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, пишет «Свободная пресса». Под Днепропетровском прогремели взрывы.

Как сообщил Лысак, Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины подверглись атакам.

«Повреждено промышленное предприятие, линия электропередачи», — написал чиновник в Telegram-канале.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

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Фото: telegram.org
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