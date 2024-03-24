В Днепропетровской области установили «зубы дракона»
В Днепропетровской области Украины установили порядка семи тысяч противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона». Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель местной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, заграждения установлены в рамках создания оборонительной линии. Специалисты и техника работают в полную мощность, сказал чиновник.
«Изготовляют необходимые для фортификационных сооружений железобетонные конструкции. Создают «зубы дракона», - добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение, что вооруженные силы страны смогут удержать Харьков при продолжении успешного наступления российских сил, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru