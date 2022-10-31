В Черниговской области вводят аварийные отключения света

В Черниговской области Украины с 31 октября запланированы аварийные отключения электроэнергии, продолжительность перерывов не будет превышать четырех часов. Об этом сообщила энергоснабжающая компания АО «Черниговоблэнерго» в своих соцсетях.

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Отмечается, что пока что точного графика отключений электроэнергии компания предоставить не может.

Ранее замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что гражданам страны нужно готовиться к отключению света, воды и тепла после обстрелов со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаЭлектричество
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