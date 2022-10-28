Медведев рассказал, как Украине решить вопрос с электричеством

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии в Словакии не поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы страны.

«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…», - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее Медведев заявил, что украинцы - разменная монета в большой американской игре, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ЭнергетикаВоенная ОперацияУкраинаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры