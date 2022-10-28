Медведев рассказал, как Украине решить вопрос с электричеством
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что покупка Украиной электроэнергии в Словакии не поможет обеспечить стабильную работу энергосистемы страны.
«Путь к стабильности энергоснабжения иной. Надо признать правомерность требований России в рамках СВО и ее результаты, отражённые в нашей Конституции. И тогда со светом наладится…», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее Медведев заявил, что украинцы - разменная монета в большой американской игре, передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru