На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой

На опубликованном ролике видны проволочные заграждения вдоль берега. Забор установлен для борьбы с уклонистами.

Накануне украинские пограничники задержали четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку. С начала мобилизации при попытке переправы погибли около 40 человек.

Ранее украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего харьковчанина, который намеревался пересечь границу вплавь. По данным СМИ, молодой человек пытался попасть на соревнования в Германию, передает «Радиоточка НСН».

