На Украине берег пограничной реки Тисы обнесли колючей проволокой
На украинском берегу пограничной реки Тисы установили забор с колючей проволокой, сообщило издание «Страна».
На опубликованном ролике видны проволочные заграждения вдоль берега. Забор установлен для борьбы с уклонистами.
Накануне украинские пограничники задержали четырех уклонистов, которые пытались переплыть реку. С начала мобилизации при попытке переправы погибли около 40 человек.
Ранее украинские пограничники в Закарпатье задержали 19-летнего харьковчанина, который намеревался пересечь границу вплавь. По данным СМИ, молодой человек пытался попасть на соревнования в Германию, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru