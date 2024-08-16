В Чечне выплатят по 10 тыс. рублей детям погибших участников СВО
Детям чеченских бойцов, погибших в зоне спецоперации, будет выделена помощь в размере 10 тыс. рублей от регионального фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом сообщила вице-премьер Чеченской Республики Айшат Кадырова.
С 2022 года фонд имени Кадырова выделил более 33 млрд рублей на поддержку СВО, включая материальную, социальную и медицинскую помощь военнослужащим. За этот период в зону спецоперации было направлено свыше 45 тыс. чеченских бойцов, из которых более 18 тыс. участвовали добровольно.
В начале апреля Минобороны сообщило, что более 100 тыс. человек подписали контракты с ведомством в 2024 году.
тот же день председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что с начала военной операции в зону боевых действий отправились 40 тыс. жителей Чечни, из которых 16,8 тыс. были добровольцами, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru