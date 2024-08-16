В Чечне выплатят по 10 тыс. рублей детям погибших участников СВО

Детям чеченских бойцов, погибших в зоне спецоперации, будет выделена помощь в размере 10 тыс. рублей от регионального фонда имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Об этом сообщила вице-премьер Чеченской Республики Айшат Кадырова.

С 2022 года фонд имени Кадырова выделил более 33 млрд рублей на поддержку СВО, включая материальную, социальную и медицинскую помощь военнослужащим. За этот период в зону спецоперации было направлено свыше 45 тыс. чеченских бойцов, из которых более 18 тыс. участвовали добровольно.