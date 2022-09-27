В части Запорожья 93,18 % избирателей проголосовали за вхождение в РФ

Более 90% избирателей на референдуме поддержали вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации. Как сообщили в избирательной комиссии, образованной военно-гражданской администрацией, по результатам подсчёта 52,54% бюллетеней, «за» проголосовали 93,18% участников.

От какого числа жителей высчитываются данные проценты не ясно, поскольку часть области находится под контролем Киева, кроме того, немало жителей покинули свои дома при начале российской спецоперации, и выехали не только в Россию, но и на Украину.

Глава ВГА части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что отдельный референдум на остальной части региона пройдет после взятия её пол контроль российскими войсками, передает РИА Новости. По его словам, один район будет отдельно проводить голосование о вхождении в состав РФ.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и части Запорожской областей проходили с 23 по 27 сентября. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публиковал первые результаты голосования.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеУкраинаРеферендум
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