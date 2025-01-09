В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших нет
Средства противовоздушной обороны Брянской области уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пытался атаковать территорию региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.
С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru