В Брянской области уничтожен беспилотник, пострадавших нет

Средства противовоздушной обороны Брянской области уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пытался атаковать территорию региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений не зафиксировано. Губернатор добавил, что на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

В Брянской области уничтожили четыре БПЛА

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины.

С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУБрянская ОбластьПВО

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