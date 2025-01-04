В Брянской области уничтожили четыре БПЛА

Четыре беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.

«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БпЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Богомаза, обошлось без пострадавших или разрушений. На месте находятся оперативные и экстренные службы.

Ранее БПЛА уничтожили в Ленинградской области в районе Лужской губы Финского залива.

