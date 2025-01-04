В Брянской области уничтожили четыре БПЛА
4 января 202506:25
Четыре беспилотника самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Над территорией... области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены четыре БпЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.
По словам Богомаза, обошлось без пострадавших или разрушений. На месте находятся оперативные и экстренные службы.
Ранее БПЛА уничтожили в Ленинградской области в районе Лужской губы Финского залива.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru