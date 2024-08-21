В Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ ВСУ
В Климовском районе Брянской области была предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, попытка прорыва была успешно пресечена силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил.
В ходе боестолкновения противнику было нанесено огневое поражение, добавил Богомаз.
В настоящее время обстановка в районе инцидента стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru