В Брянской области пресекли попытку проникновения ДРГ ВСУ

В Климовском районе Брянской области была предотвращена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, попытка прорыва была успешно пресечена силами пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил.

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В ходе боестолкновения противнику было нанесено огневое поражение, добавил Богомаз.

В настоящее время обстановка в районе инцидента стабилизирована и находится под контролем регионального оперативного штаба, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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