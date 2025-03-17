В Белом доме заявили о приближении мирного соглашения по Украине

Мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

По ее словам, стороны находятся «на десятиярдовой отметке» от финального урегулирования.

Трамп заявил, что договоренности о переговорах с Путиным пока нет

Как отметила представитель администрации, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры, по данным Левитт, запланированы на вторник.

Комментируя возможные ограничения в отношении России в случае неудачи переговоров, пресс-секретарь отметила, что такие меры рассматриваются, однако окончательное решение пока не принято, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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