В Белом доме заявили о приближении мирного соглашения по Украине
Мирное соглашение по Украине может быть достигнуто в ближайшее время, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, стороны находятся «на десятиярдовой отметке» от финального урегулирования.
Как отметила представитель администрации, президент США Дональд Трамп намерен провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры, по данным Левитт, запланированы на вторник.
Комментируя возможные ограничения в отношении России в случае неудачи переговоров, пресс-секретарь отметила, что такие меры рассматриваются, однако окончательное решение пока не принято, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru