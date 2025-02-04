В Белом доме заявили о предложениях помощи в урегулировании конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа получает от различных стран предложения по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, множество государств стремится помочь Трампу найти справедливый способ завершения противостояния, чтобы предотвратить новые войны. Он уточнил, что Вашингтон получает разные предложения, однако пока не располагает информацией, которую можно было бы подтвердить или раскрыть.

Белый дом хочет, чтобы Украина провела президентские и парламентские выборы

В июне президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД обозначил условия для урегулирования конфликта. Среди них — вывод украинских войск с территории Донбасса и Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, а также обеспечение прав русскоязычного населения.

Москва также настаивает на отмене западных санкций и закреплении за Украиной внеблокового и безъядерного статуса, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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