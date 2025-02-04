В Белом доме заявили о предложениях помощи в урегулировании конфликта на Украине

Администрация президента США Дональда Трампа получает от различных стран предложения по содействию в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире Fox News.

По его словам, множество государств стремится помочь Трампу найти справедливый способ завершения противостояния, чтобы предотвратить новые войны. Он уточнил, что Вашингтон получает разные предложения, однако пока не располагает информацией, которую можно было бы подтвердить или раскрыть.