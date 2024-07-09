В Белом доме заявили, что НАТО вскоре объявит о новых мерах поддержки Украины

В ближайшие дни НАТО планирует объявить о новых мерах поддержки для Киева, включая создание нового командования в Германии, которое будет заниматься подготовкой солдат и поставками вооружений для Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник американского президента добавила, что меры поддержки включают в себя тренировку солдат ВСУ и финансовую помощь в размере $40 млрд.

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Саммит НАТО в Вашингтоне, запланированный на 9–11 июля, будет отмечать 75-летие альянса. Участники планируют обсудить увеличение финансовой и военной поддержки Украины.

Директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США Майкл Карпентер утверждал, что на саммите Украина не получит приглашение в НАТО, но для Киева будет создан «институциональный мост», направленный на достижение этой цели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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