В Белом доме заявили, что НАТО вскоре объявит о новых мерах поддержки Украины

В ближайшие дни НАТО планирует объявить о новых мерах поддержки для Киева, включая создание нового командования в Германии, которое будет заниматься подготовкой солдат и поставками вооружений для Украины. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Советник американского президента добавила, что меры поддержки включают в себя тренировку солдат ВСУ и финансовую помощь в размере $40 млрд.