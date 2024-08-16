В Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках

Меры поддержки жителей, пострадавших из-за атаки ВСУ, изменились в Белгородской области в связи с введением режима ЧС разного уровня, в частности, появились выплаты за легкие ранения — 300 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Единовременная выплата пострадавшим увеличена с 10 до 15 тыс. рублей, а компенсация за частичную потерю имущества первой необходимости возросла с 50 до 75 тыс. рублей. Решение о выплатах принимается оперативным штабом, действующим по указу президента России.