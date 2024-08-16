В Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках

Меры поддержки жителей, пострадавших из-за атаки ВСУ, изменились в Белгородской области в связи с введением режима ЧС разного уровня, в частности, появились выплаты за легкие ранения — 300 тыс. рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Единовременная выплата пострадавшим увеличена с 10 до 15 тыс. рублей, а компенсация за частичную потерю имущества первой необходимости возросла с 50 до 75 тыс. рублей. Решение о выплатах принимается оперативным штабом, действующим по указу президента России.

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Размер выплаты за полную потерю имущества увеличен до 150 тыс. рублей. Размер компенсации за среднее и тяжелое ранение поднят до 600 тыс. рублей. Единовременное пособие для семей погибших мирных жителей составляет три млн рублей.

Также вводится частичная компенсация за аренду жилья для тех, чьи дома разрушены или стали непригодными для проживания. Эта помощь составит 20 тыс. рублей в месяц, а для многодетных семей — 40 тыс. рублей в месяц, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
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