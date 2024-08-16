В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов

С 19 августа власти Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов из-за ухудшения обстановки в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жителей этих территорий эвакуируют и окажут помощь в вывозе имущества, сообщил глава региона в официальном обращении. Закрытие коснется четырех населенных пунктов в Грайворонском округе (Новостроевка-Вторая, Совхозный, Доброполье, Казачок) и одного в Валуйском округе (Новопетровка).

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Помимо этого, временно закрывается въезд в село Колотиловка в Краснояружском районе, где каждому жителю будет выплачена компенсация в размере 15 тыс. рублей.

Для эвакуированных жителей предусмотрена поддержка: им предложат временное размещение в пунктах или компенсацию за аренду жилья в размере 20 тыс. рублей в месяц, а для многодетных семей — 40 тыс. рублей в месяц. Мера будет действовать в течение трех месяцев, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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