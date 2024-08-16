В Белгородской области с 19 августа закроют въезд в пять населенных пунктов

С 19 августа власти Белгородской области закрывают въезд в пять населенных пунктов из-за ухудшения обстановки в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Жителей этих территорий эвакуируют и окажут помощь в вывозе имущества, сообщил глава региона в официальном обращении. Закрытие коснется четырех населенных пунктов в Грайворонском округе (Новостроевка-Вторая, Совхозный, Доброполье, Казачок) и одного в Валуйском округе (Новопетровка).