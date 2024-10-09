В Белгородской области три человека пострадали при обстреле ВСУ

Три человека получили травмы в результате обстрела города Шебекино со стороны Украины. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Двое мужчин самостоятельно обратились в Шебекинскую ЦРБ: у одного мужчины осколочные ранения ноги, у второго — осколочное ранение лопатки. Медики оказали им всю необходимую помощь», — написал губернатор в Telegram.

Также при обстреле пострадала женщина, она получила слепое осколочное ранение лопатки и будет доставлена в больницу №2 в Белгороде.

Как отметил Гладков, из-за обстрела в Шебекине были повреждены шесть частных домовладений и пять автомобилей.

Ранее один человек погиб, четыре пострадали в результате атаки ВСУ на село Крапивное в Шебекинском городском округе, напоминает «Свободная пресса».

