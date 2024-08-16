В Белгородской области сделали бесплатными мобильную связь и интернет
Мобильная связь и интернет сделали доступными на территории Белгородской области. В общей сложности такой режим действует в девяти районах, объявило министерство цифрового развития России.
Как передает RT, с 16 августа жители этих районов смогут бесплатно пользоваться услугами связи даже при отрицательном балансе, подчеркнули в ведомстве. Днём ранее в регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального характера вслед за Курской областью.
Сейчас в Белгородской, Курской и Брянской областях также действует режим контртеррористической операции на фоне попыток прорыва Вооруженных сил Украины. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по словам главы МЧС Александра Куренкова, масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru