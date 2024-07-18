Гладков: Два человека получили ранения при обстреле Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали два населённых пункта Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области заявил, что уходит на больничный

По его словам, рядом с селом Черемошное дрон сбросил взрывное устройство. В результате пострадал тракторист, которого со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Береёзовка Борисовского района женщина получила ранения в результате атаки дрона-камикадзе на административное здание. Пострадавшую с ссадинами и ушибами доставили в Борисовскую ЦРБ.

«Мужчина отпущен на амбулаторное лечение... Женщина также будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно», - указал губернатор.

Ранее Гладков заявил, что более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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