Гладков: Два человека получили ранения при обстреле Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали два населённых пункта Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, рядом с селом Черемошное дрон сбросил взрывное устройство. В результате пострадал тракторист, которого со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы и акубаротравмой доставили в городскую больницу №2 Белгорода.
В селе Береёзовка Борисовского района женщина получила ранения в результате атаки дрона-камикадзе на административное здание. Пострадавшую с ссадинами и ушибами доставили в Борисовскую ЦРБ.
«Мужчина отпущен на амбулаторное лечение... Женщина также будет проходить дальнейшее лечение амбулаторно», - указал губернатор.
Ранее Гладков заявил, что более 200 мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru