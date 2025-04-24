В Белгородской области при атаке дрона погибла председатель УИК
Председатель участковой избирательной комиссии №513 в Белгородской области Светлана Тимошенко погибла в результате удара беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии России.
По информации ЦИК, инцидент произошел в селе Мокрая Орловка. Ранее в тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о гибели местной жительницы при атаке со стороны Украины.
В Центризбиркоме уточнили, что удар был нанесен FPV-дроном. В ведомстве напомнили, что Тимошенко была отмечена благодарственным письмом ЦИК за вклад в организацию выборов.
ЦИК выразил соболезнования семье погибшей, назвав произошедшее «преступлением против гражданского населения». В комиссии подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, а память о Тимошенко и других погибших будет сохранена, передает «Радиоточка НСН».
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