В Белгородской области при атаке дрона погибла председатель УИК

В Центризбиркоме уточнили, что удар был нанесен FPV-дроном. В ведомстве напомнили, что Тимошенко была отмечена благодарственным письмом ЦИК за вклад в организацию выборов.

ЦИК выразил соболезнования семье погибшей, назвав произошедшее «преступлением против гражданского населения». В комиссии подчеркнули, что подобные действия не останутся без ответа, а память о Тимошенко и других погибших будет сохранена, передает «Радиоточка НСН».

