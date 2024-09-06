В Белгородской области несколько сел остались без электричества после атаки ВСУ
Волоконовский район в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В результате атаки, в нескольких населенных пунктах региона, включая села Тишанка, Новое и хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка, возникли перебои с электроснабжением.
Гладков отметил, что в селе Тишанка повреждены линии электропередачи, что привело к временным отключениям электроэнергии.
В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, выбив окна и повредив ворота. Также в селе Березовка Борисовского района после атаки беспилотного летательного аппарата были выбиты окна и поврежден забор, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru