В Белгородской области несколько сел остались без электричества после атаки ВСУ

Волоконовский район в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных сил. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В результате атаки, в нескольких населенных пунктах региона, включая села Тишанка, Новое и хутора Бочанка, Верный, Григорьевка и Шаховка, возникли перебои с электроснабжением.

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Гладков отметил, что в селе Тишанка повреждены линии электропередачи, что привело к временным отключениям электроэнергии.

В селе Новое дрон-камикадзе атаковал частное домовладение, выбив окна и повредив ворота. Также в селе Березовка Борисовского района после атаки беспилотного летательного аппарата были выбиты окна и поврежден забор, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУБелгородская область

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