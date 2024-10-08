В Белгородской области началась эвакуация жителей сел Петровки и Соловьевки

Власти Белгородской области начали отселение жителей сел Петровка и Соловьевка, закрыв эти населенные пункты на въезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, жителям будет предоставлено новое жилье. Решение о переселении было принято во время заседания оперативного штаба.