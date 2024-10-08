В Белгородской области началась эвакуация жителей сел Петровки и Соловьевки

Власти Белгородской области начали отселение жителей сел Петровка и Соловьевка, закрыв эти населенные пункты на въезд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, жителям будет предоставлено новое жилье. Решение о переселении было принято во время заседания оперативного штаба.

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Для получения информации о переселении жители могут обращаться в местные органы власти и социальные службы. Встречу с жителями планируют провести на следующей неделе, чтобы обсудить детали переселения.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУОбстрелЭвакуацияБелгородская область

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