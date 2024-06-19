Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на село в Белгородской области

Мирная жительница пострадала от попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.