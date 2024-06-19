Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на село в Белгородской области
Мирная жительница пострадала от попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.
Гладков также рассказал, что в результате попадания боеприпаса на территории частного домовладения были повреждены надворные постройки, окна в жилом доме выбиты, а также пострадала кровля и фасад.
Ранее в результате атаки ВСУ населенных пунктов в Грайворонском городском округе в Белгородской области два человека получили ранения. Их направили в Грайворонскую ЦРБ, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Уголовное дело о взятках завели из-за покупки экзаменов в МГМСУ
- Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни
- Суд не стал арестовывать гендиректора «Кухни на районе»
- СМИ: В Москве около 20 человек задержали в медико-стоматологическом вузе
- Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на село в Белгородской области
- Суд отправил под домашний арест второго фигуранта по делу о массовом отравлении
- Путин прибыл во Вьетнам с государственным визитом
- Электроснабжение Энергодара восстановлено после атаки ВСУ
- Китайский автобренд Zeekr запретил продавать автомобили в Россию
- Суд отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении под домашний арест
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru