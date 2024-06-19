Мирная жительница пострадала из-за атаки ВСУ на село в Белгородской области

Мирная жительница пострадала от попадания боеприпаса ВСУ в дом в селе Березовка Борисовского района Белгородской области, женщину госпитализировали. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Гладков также рассказал, что в результате попадания боеприпаса на территории частного домовладения были повреждены надворные постройки, окна в жилом доме выбиты, а также пострадала кровля и фасад.

Ранее в результате атаки ВСУ населенных пунктов в Грайворонском городском округе в Белгородской области два человека получили ранения. Их направили в Грайворонскую ЦРБ, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУБелгородская область

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