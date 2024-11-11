В Белгородской области мужчина подорвался на мине в закрытом селе

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в закрытом населенном пункте, въезд в который ограничен с 28 августа 2024 года. В связи с этим власти не смогут предоставить пострадавшему компенсацию, как это происходит в открытых населенных пунктах.

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Гладков отметил, что решение о невыплате компенсации было принято ранее, и данный случай не является исключением. В то же время выплаты и компенсации мирным жителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ, продолжаются в обычном порядке.

Раненый мужчина был доставлен в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. У него были диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения. После лечения в стационаре он продолжит восстановление амбулаторно, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУУкраинаБелгородская область

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