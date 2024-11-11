В Белгородской области мужчина подорвался на мине в закрытом селе

В Белгородской области мужчина подорвался на взрывном устройстве в селе Дроновка Грайворонского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ЧП произошло в закрытом населенном пункте, въезд в который ограничен с 28 августа 2024 года. В связи с этим власти не смогут предоставить пострадавшему компенсацию, как это происходит в открытых населенных пунктах.