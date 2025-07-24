Украинский дрон ранил женщину при атаке на село в Белгородской области

В результате атаки беспилотника на частный дом в селе Двулучное Валуйского округа Белгородской области пострадала местная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, женщина получила множественные осколочные ранения рук и ног, а также непроникающее ранение живота. Пострадавшая доставлена в центральную районную больницу города Валуйки. Взрывной волной в доме выбиты окна, повреждены фасад здания и забор. По предварительной информации, удар был нанесён украинским дроном.

Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Белгородская область расположена на юге страны и граничит с Харьковской областью Украины, протяженность границы между ними составляет около 50 километров.

Регион регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа 2024 года в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Настоящий Гладков/ Стоп-кадр видео
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