В Белгородской и Курской областях сбиты четыре украинских дрона

Минобороны России сообщило, что вечером 5 декабря системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях.

По данным ведомства, попытки атак со стороны Украины были пресечены в период с 17:00 до 18:00 по московскому времени.

Силы ПВО сбили в Брянской области два беспилотника

В министерстве уточнили, что использовались дроны самолетного типа, предназначенные для нанесения ударов по объектам на территории России. Оба аппарата были уничтожены до достижения целей.

Ранее в тот же день российские системы ПВО сбили еще по одному украинскому беспилотнику над каждым из регионов. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры предотвращены, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьКурская ОбластьУкраинаПВО

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