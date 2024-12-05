В Белгородской и Курской областях сбиты четыре украинских дрона
Минобороны России сообщило, что вечером 5 декабря системы ПВО уничтожили два украинских беспилотника в Белгородской и Курской областях.
По данным ведомства, попытки атак со стороны Украины были пресечены в период с 17:00 до 18:00 по московскому времени.
В министерстве уточнили, что использовались дроны самолетного типа, предназначенные для нанесения ударов по объектам на территории России. Оба аппарата были уничтожены до достижения целей.
Ранее в тот же день российские системы ПВО сбили еще по одному украинскому беспилотнику над каждым из регионов. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры предотвращены, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru