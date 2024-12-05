В Белгородской и Курской областях сбиты четыре украинских дрона

В министерстве уточнили, что использовались дроны самолетного типа, предназначенные для нанесения ударов по объектам на территории России. Оба аппарата были уничтожены до достижения целей.

Ранее в тот же день российские системы ПВО сбили еще по одному украинскому беспилотнику над каждым из регионов. Минобороны подчеркнуло, что угрозы для жителей и объектов инфраструктуры предотвращены, передает «Радиоточка НСН».

