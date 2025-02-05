В Белгороде в результате падения обломков от БПЛА ранен мирный житель

В результате падения обломков от беспилотника в Белгороде получил ранения один человек, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegarm-канале.

Он отметил, что беспилотник был сбит системой ПВО.

В Белгородской области два мирных жителя были ранены при атаке ВСУ

Раненый мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы. Он госпитализирован.

Также была повреждена кровля в здании производственного предприятия, отметил Гладков.

Ранее Минобороны РФ сообщили об уничтожении четырех беспилотников ВСУ над территорией России, в том числе двух над Белгородской областью, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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