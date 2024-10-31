В Башкирии предприятия подверглись атаке беспилотников
Промышленные предприятия Башкирии подверглись атаке трех беспилотников, обошлось без жертв и значительных разрушений. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Радий Хабиров.
По его информации, удар пришелся на объекты топливно-энергетического комплекса. По словам Хабирова, один из беспилотников упал на территории предприятия, причинив незначительный ущерб — выбиты стекла в операторской. Два других дрона упали в промзоне.
Он также отметил, что для защиты промышленных объектов создана комбинированная система обороны, включающая пассивные меры защиты, средства наблюдения и перехвата.
На местах инцидентов работают следственные группы, службы МЧС и оперативные службы. Хабиров подчеркнул, что ситуация находится под контролем, а предприятия продолжают работу в штатном режиме, передает «Радиоточка НСН».
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