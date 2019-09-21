В армию Украины собирались призвать 5-летнего новобранца

Мальчику в возрасте пяти лет из села Гребенки Киевской области пришла повестка из военкомата. Призывной документ в личном аккаунте в Facebook опубликовала его мать, пишет «Украина.ру».

«Пришла повестка моему сыну, и все бы ничего, но ему 5 лет»,- сообщила украинка.

В повестке говорится, что мальчик должен прибыть в сельсовет села Гребенки 23 сентября с одним из родителей и встать на учет в местном призывном пункте.

После публикации поста матери выяснилось, что возникла путаница с годом рождения мальчика: вместо 2013 года был указан 2003 год.

Представители сельсовета принесли извинения, мать будущего призывника удалила пост.

Ранее НСН сообщала о создании «горячей линии» в Москве по вопросам осенней призывной кампании.

