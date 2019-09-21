В Москве появится «горячая линия» для мониторинга призывной кампании

Осенняя призывная кампания начнется в Москве 1 октября 2019 г. Для постоянного мониторинга будет организована работа «горячей линии», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Перед военными комиссариатами поставлены задачи по соблюдению прав граждан при призыве на военную службу, а также контролю обращений, связанных с возможными коррупцией. В ходе расширенного заседания призывной комиссии Москвы председателей призывных комиссий районов, городских округов и поселений Москвы, военных комиссарам обязали исключить случаи необоснованного призыва граждан на военную службу.

В третьей декаде октября на базе воинских частей Московского территориального гарнизона пройдет День призывника.

По всем вопросам, связанным с призывом в вооруженные силы РФ, с 1 октября можно обращаться к специалистам «горячей линии» по телефону: 8 (495) 679-19-26.



