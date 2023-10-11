В администрации США заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, чем допустить доминирование России
11 октября 202305:20
Американским властям выгоднее оказывать помощь Украине, чем допустить доминирование России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление помощник главы США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Он указал, что значительно выгоднее действовать сейчас, чем платить огромную цену потом.
Ранее стало известно, что Байден намерен запросить у Конгресса $100 млрд на оказание помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru