Американские власти запросили у Конгресса помощь Израилю и Украине

Он заявил, что глава государства Джо Байден дал понять, что направит законодателям запрос о помощи. Отмечается, что форма запроса в настоящее время не определена.

Ранее стало известно, что США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

