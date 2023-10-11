Американские власти запросили у Конгресса помощь Израилю и Украине

Белый дом запросит Конгресс о помощи, как Израилю, так и Украине, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление помощник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

NBC: США рассматривают возможность связать помощь Украине и Израилю

Он заявил, что глава государства Джо Байден дал понять, что направит законодателям запрос о помощи. Отмечается, что форма запроса в настоящее время не определена.

Ранее стало известно, что США в состоянии совместить военную помощь Израилю и Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Cyprus Butterfly
ТЕГИ:УкраинаИзраильКонгресс США

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