Южный Корея поддержала идею отправить военных наблюдателей на Украину

Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправки военной делегации в Украину для анализа действий Корейской народной армии в случае ее участия в конфликте. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.

Ким отметил, что Южная Корея ранее отправляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в различных конфликтах, включая войну в Ираке. Он уточнил, что основная задача этих специалистов — анализировать современные военные тенденции.