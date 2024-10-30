Южный Корея поддержала идею отправить военных наблюдателей на Украину
Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен поддержал инициативу отправки военной делегации в Украину для анализа действий Корейской народной армии в случае ее участия в конфликте. Об этом он сообщил по итогам переговоров с американским коллегой Ллойдом Остином в Вашингтоне.
Ким отметил, что Южная Корея ранее отправляла группы наблюдателей для изучения опыта ведения боевых действий в различных конфликтах, включая войну в Ираке. Он уточнил, что основная задача этих специалистов — анализировать современные военные тенденции.
По его мнению, такой анализ будет способствовать повышению уровня защиты Республики Корея.
Ким подчеркнул, что отправка наблюдателей и аналитиков в зону конфликта между Россией и Украиной является важной задачей для южнокорейских военных, добавив, что их отсутствие могло бы говорить о недобросовестном выполнении служебных обязанностей, передает «Радиоточка НСН».
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