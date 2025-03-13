Ушаков заявил о стремлении США завершить конфликт на Украине

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Соединенные Штаты выражают заинтересованность в скорейшем завершении конфликта на Украине, сообщает РИА Новости.

«Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить войну на Украине. И они четко высказывают свою позицию на этот счет», — сказал он.

В Кремле согласились, что конфликт на Украине - это прокси-война между РФ и США

По словам Ушакова, американская сторона четко обозначает свою позицию по этому вопросу в рамках контактов с Москвой. Он отметил, что диалог между Россией и США охватывает не только украинскую тематику, но и более широкую повестку, включая перспективы выстраивания будущих российско-американских отношений.

Как пояснил помощник президент, в настоящее время обсуждается возможное содержание нового стратегического курса взаимодействия между двумя странами. Однако, по его словам, Вашингтон увязывает продвижение в этом направлении с окончанием боевых действий на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости// Илья Питалев
ТЕГИ:УкраинаСШАЮрий Ушаков

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