Экс-премьер Украины Азаров предрек исчезновение украинской нации

Через несколько поколений украинской нации грозит полное исчезновение вследствие тотальной мобилизации и дефицита кадров. Об этом в своем Telegram-канале заявил экс-глава украинского правительства Николай Азаров.

На Украине заявили, что население страны к 2033 году сократится до 35 миллионов человек

По его словам, сегодня Украине нужны 4,5 млн рабочих. Из-за непрекращающейся мобилизации эта цифра будет лишь увеличиваться, а демографический кризис — усугубляться.

Бывший премьер отметил, что для покрытия нужд украинского рынка труда киевские власти должны будут привлекать мигрантов из Южной и Юго-Восточной Азии, например, из Таиланда и Филиппин. Граждан из постсоветских стран привлечь к работе не получится, поскольку они едут на заработки в Россию.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население Украины к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ДемографияУкраинаНиколай Азаров

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