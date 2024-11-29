Экс-премьер Украины Азаров предрек исчезновение украинской нации

По его словам, сегодня Украине нужны 4,5 млн рабочих. Из-за непрекращающейся мобилизации эта цифра будет лишь увеличиваться, а демографический кризис — усугубляться.

Бывший премьер отметил, что для покрытия нужд украинского рынка труда киевские власти должны будут привлекать мигрантов из Южной и Юго-Восточной Азии, например, из Таиланда и Филиппин. Граждан из постсоветских стран привлечь к работе не получится, поскольку они едут на заработки в Россию.

Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население Украины к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

