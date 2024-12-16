УПЦ подаст заявление в полицию после съемок шоу в Киево-Печерской лавре

Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о подготовке заявлений к уполномоченному Верховной Рады Украины и в правоохранительные органы. Поводом для разбирательств стало проведение в Киево-Печерской лавре кулинарного шоу. Об этом в своем Telegram-канале заявил протоиерей Никита Чекман.

Запрещающий УПЦ закон вступил в силу на Украине

По его словам, произошедшее в стенах обители своим кощунством оскорбило чувства миллионов верующих.

Ранее на Украине вступил в силу закон, запрещающий деятельность канонической УПЦ на территории страны.

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ФОТО: РИА Новости
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