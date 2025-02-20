Уолц: Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США за помощь

Советник президента США Майк Уолц заявил, что Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам по сделке о редкоземельных металлах, которые должны компенсировать помощь, оказанную Украине. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам Уолца, президент США Дональт Трамп крайне разочарован отказом Киева от предложения Вашингтона и надеется, что Зеленский вскоре изменит свою позицию.

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Уолц отметил, что Трамп был «очень разочарован» решением украинского лидера не согласиться на предложенную сделку. Резкая реакция Трампа была вызвана именно отказом Киева от этого соглашения, добавил он.

В начале февраля Трамп предложил Украине обмен: предоставление Соединенными Штатами помощи в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины, стоимость которых оценивается в $500 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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