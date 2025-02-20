Уолц: Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США за помощь
Советник президента США Майк Уолц заявил, что Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам по сделке о редкоземельных металлах, которые должны компенсировать помощь, оказанную Украине. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.
По словам Уолца, президент США Дональт Трамп крайне разочарован отказом Киева от предложения Вашингтона и надеется, что Зеленский вскоре изменит свою позицию.
Уолц отметил, что Трамп был «очень разочарован» решением украинского лидера не согласиться на предложенную сделку. Резкая реакция Трампа была вызвана именно отказом Киева от этого соглашения, добавил он.
В начале февраля Трамп предложил Украине обмен: предоставление Соединенными Штатами помощи в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины, стоимость которых оценивается в $500 миллиардов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru