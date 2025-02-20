Уолц: Трамп разочарован Зеленским из-за отказа от компенсации США за помощь

Советник президента США Майк Уолц заявил, что Владимир Зеленский должен вернуться к переговорам по сделке о редкоземельных металлах, которые должны компенсировать помощь, оказанную Украине. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

По словам Уолца, президент США Дональт Трамп крайне разочарован отказом Киева от предложения Вашингтона и надеется, что Зеленский вскоре изменит свою позицию.