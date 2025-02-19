Уолц: Трамп не готов терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского
Помощник президента США Майк Уолтц заявил, что Дональд Трамп не потерпит усиливающейся риторики со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.
В интервью телеканалу Fox News Уолтц отметил, что Киев проявляет «удивительное сопротивление» на фоне предложенного Вашингтоном соглашения по использованию украинских полезных ископаемых в обмен на помощь.
По словам Уолтца, США считают, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения части своих инвестиций в Украину.
Он подчеркнул, что это соглашение должно предоставить Украине возможности, но вместо этого наблюдается только рост напряженности и риторических атак, с которыми президент Трамп не собирается мириться, передает «Радиоточка НСН».
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