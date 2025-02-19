Уолц: Трамп не готов терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского

По словам Уолтца, США считают, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения части своих инвестиций в Украину.

Он подчеркнул, что это соглашение должно предоставить Украине возможности, но вместо этого наблюдается только рост напряженности и риторических атак, с которыми президент Трамп не собирается мириться, передает «Радиоточка НСН».

