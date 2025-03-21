Умеров примет участие в переговорах Украины и США в Саудовской Аравии

Министр обороны Украины Рустем Умеров войдет в состав украинской делегации на переговорах с США, которые пройдут 24 марта в Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с главой Чехии Петром Павелом.

По словам Зеленского, украинская сторона будет представлена специалистами высокого уровня, а участие Умерова подчеркнет значимость предстоящего диалога. Президент добавил, что рассчитывает на оперативную и предметную работу делегации.

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Отвечая на вопрос о возможных результатах встречи, Зеленский отметил, что пока не может говорить о перспективах заключения каких-либо соглашений.

Вместе с тем он выразил надежду, что переговоры приведут к конкретным результатам, способным приблизить стороны к прекращению боевых действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma
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