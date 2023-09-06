Умеров: численность ВСУ составляет около 800 тысяч военнослужащих
В настоящее время численность Вооруженных сил Украины составляет около 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров, сообщает издание «Лига».
По его словам, ещё около миллиона человек заняты в секторе обороны и безопасности.
Умеров подчеркнул, что с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в трое.
Новый министр в качестве своих приоритетов назвал ускорение перехода на стандарты НАТО, повсеместную цифровизацию и привлечение международной помощи для обеспечения ВСУ, а также реформу военной медицины и наращивание собственного производства оружия.
Ранее Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен объявил о выделении помощи Украине на сумму $1 млрд
- Bloomberg: страны G20 выработали единый подход по конфликту на Украине
- Румыния сообщила союзникам по НАТО об обнаружении обломков БПЛА
- Уролог Петрищев: плохой рост волос на бороде может быть связан с генетикой
- В Ленобласти произошла разгерметизация газопровода
- Умеров: численность ВСУ составляет около 800 тысяч военнослужащих
- Белый дом заявил об отсутствии радиоактивной угрозы от снарядов с ураном
- В Японии подешевели поддержанные машины после ограничений поставок в РФ
- ООН выступила против применения снарядов с обедненным ураном
- При пожаре в самарской больнице погиб один человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru