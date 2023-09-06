Умеров: численность ВСУ составляет около 800 тысяч военнослужащих

В настоящее время численность Вооруженных сил Украины составляет около 800 тысяч военнослужащих. Об этом заявил новый глава Минобороны Украины Рустем Умеров, сообщает издание «Лига».

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По его словам, ещё около миллиона человек заняты в секторе обороны и безопасности.

Умеров подчеркнул, что с февраля 2022 года численность украинской армии выросла более чем в трое.

Новый министр в качестве своих приоритетов назвал ускорение перехода на стандарты НАТО, повсеместную цифровизацию и привлечение международной помощи для обеспечения ВСУ, а также реформу военной медицины и наращивание собственного производства оружия.

Ранее Рустем Умеров стал новым министром обороны Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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