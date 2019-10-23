Украину вновь назвали самой бедной страной Европы
Средняя покупательная способность жителей Украины текущем году стала самой низкой в Европе – среди 42 стран. Об этом говорят данные аналитической компании GfK. Согласно подсчётам, покупательная способность страны на душу населения составляет лишь €1830 в год.
При этом первое место в рейтинге занимает Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в €67 550. На втором и третьем местах соответственно расположились Швейцария и Люксембург. Аналитики подчёркивают, что в среднем европейцы тратят €14 739 на человека в год
Добавим, в прошлом году Украина также была на последнем месте рейтинга. Согласно данным GfK, средняя покупательная способность на Украине составила € 1318.
В мае НСН сообщала, что Украина с точки зрения ВВП на душу населения остается одной из беднейших стран Восточной Европы. Таковы выводы Всемирного банка, обнародованные в специальном докладе.
В документе говорится, что темпы роста украинской экономики остаются слишком низкими для того, чтобы догнать по этому показателю соседние европейские страны. При этом отмечается, что после кризиса 2014–2015 годов на Украине снова отмечен рост экономики.
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