Украину вновь назвали самой бедной страной Европы

Средняя покупательная способность жителей Украины текущем году стала самой низкой в Европе – среди 42 стран. Об этом говорят данные аналитической компании GfK. Согласно подсчётам, покупательная способность страны на душу населения составляет лишь €1830 в год.

При этом первое место в рейтинге занимает Лихтенштейн с покупательной способностью на душу населения в €67 550. На втором и третьем местах соответственно расположились Швейцария и Люксембург. Аналитики подчёркивают, что в среднем европейцы тратят €14 739 на человека в год

Добавим, в прошлом году Украина также была на последнем месте рейтинга. Согласно данным GfK, средняя покупательная способность на Украине составила € 1318.