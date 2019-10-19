На Украине сообщили о сокращении численности населения

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные по численности населения Украины за текущий год. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, с начала 2019 года по сентябрь население Украины снизилось на 177 тысяч человек. Так, согласно последней статистике, в стране проживает 41,976 млн человек.

В ведомстве отметили, что сегодня число смертей почти в два раза превышает число рождающихся в стране. На 100 умерших приходится 53 новорожденных.

Отмечается, что при оценивании численности населения не учитывались Крым, Севастополь и ряд районов Донбасса.

