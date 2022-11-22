Организаторы «Евровидения» изменили правила голосования

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором конкурса «Евровидение», объявил об изменении правил голосования в 2023 году.

Россию отстранили от участия в «Евровидении» в 2022 году

В заявлении ЕВС говорится, что это связано со сговором жюри на конкурсе 2022 года, после выявления которого была создана «рабочая группа для рассмотрения способов защиты честного голосования».

В союзе решили, что выбирать финалистов конкурса теперь будут только зрители, а жюри будет работать лишь на завершающем этапе. При этом, впервые в истории «Евровидения» голосовать смогут также зрители из стран, не принимающих участие.

Ранее делегации Румынии, Азербайджана и Грузии обвинили организаторов международного музыкального конкурса «Евровидение» в подмене результатов голосования, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: eurovision.tv
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