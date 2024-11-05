Украинцы планируют массово вывозить своих детей из страны

Он заявил, что получает все больше обращений от родителей, которые хотят вывести своих детей. В настоящее время украинцы пытаются перевести на дистанционное обучение «всех детей, несмотря на возраст и пол».

Выехавшие семьи не собираются возвращаться, а их дети не планируют поступать в вузы Украины.

Ранее на рынке Одессы произошел бунт против мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»/

