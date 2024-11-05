Украинцы планируют массово вывозить своих детей из страны
На Украине большое количество граждан хотят вывезти своих детей из страны, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление директора одной из коммерческих школ страны Владимира Страшко.
Он заявил, что получает все больше обращений от родителей, которые хотят вывести своих детей. В настоящее время украинцы пытаются перевести на дистанционное обучение «всех детей, несмотря на возраст и пол».
Выехавшие семьи не собираются возвращаться, а их дети не планируют поступать в вузы Украины.
Ранее на рынке Одессы произошел бунт против мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»/
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru