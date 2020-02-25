Украинцы хотят возродить смертную казнь

Вопрос о возвращении смертной казни намерены вынести на первый общенациональный референдум на Украине. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

По словам депутата, этот вопрос по популярности опередил даже вопрос о снятии запрета на продажу земли.

Рада в настоящее время работает над законом о народовластии, сообщает ТАСС. По словам Стефанчука, новый документ предусматривает высокую ответственность за то, что может быть вынесено для народного обсуждения.