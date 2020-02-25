Украинцы хотят возродить смертную казнь
Вопрос о возвращении смертной казни намерены вынести на первый общенациональный референдум на Украине. Об этом сообщил первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
По словам депутата, этот вопрос по популярности опередил даже вопрос о снятии запрета на продажу земли.
Рада в настоящее время работает над законом о народовластии, сообщает ТАСС. По словам Стефанчука, новый документ предусматривает высокую ответственность за то, что может быть вынесено для народного обсуждения.
Смертная казнь была отменена Киевом 1 июля 2003 года, сообщает «Утро.ру». До этого в стране несколько раз вводился мораторий на исполнение высшей меры наказания.
В ноябре 2019 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что смертную казнь в стране может отменить только референдум. Для белорусов смертная казнь является важным элементом в понимании справедливости, рассказал в эфире НСН белорусский политолог Юрий Шевцов. Однако, по его словам, такая позиция не соотносится с европейскими ценностями. Поэтому по отношению к смертной казни можно определить реальную политику Белоруссии, ее взгляд на интеграцию с ЕС.
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