Индийских студентов призвали покинуть Украину
Посольство Индии на Украине опубликовало в своём Twitter обращение к индийским студентам, обучающимся в вузах Украины, и рекомендовало им «в интересах безопасности» покинуть эту страну.
В заявлении говорится, что студентам не стоит ждать официального подтверждения из университетов о переводе на дистанционное обучение.
В индийском посольстве также напомнили об организации дополнительных авиарейсов для возвращения граждан Индии на родину в связи с неопределённостью ситуации на Украине.
Ранее в МИД Турции рекомендовали согражданам покинуть восточные регионы Украины, сообщает RT.
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