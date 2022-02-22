Индийских студентов призвали покинуть Украину

В заявлении говорится, что студентам не стоит ждать официального подтверждения из университетов о переводе на дистанционное обучение.

В индийском посольстве также напомнили об организации дополнительных авиарейсов для возвращения граждан Индии на родину в связи с неопределённостью ситуации на Украине.

Ранее в МИД Турции рекомендовали согражданам покинуть восточные регионы Украины, сообщает RT.

